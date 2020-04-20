20.04.2020 (21:36)

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» вошло в центральную часть Индийского океана

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» вошло в центральную часть Индийского океана и продолжает движение по маршруту кругосветной экспедиции ВМФ России, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна. Экспедиция стартовала в декабре 2019 года из Кронштадта и продлится до июня текущего года.

По каналам специальной связи руководитель экспедиции на борту ОИС «Адмирал Владимирский» капитан 1 ранга Олег Осипов доложил Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову о том, что материальная часть, гидрографическое оборудование судна работают в штатном режиме, личный состав несет вахту по походному.

Ранее, океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» выполнило план экспедиции в антарктическом море Дюрвиля, где экипаж и гидрографы провели ряд океанографических исследований с целью уточнения местоположения точки Южного магнитного полюса, а также встретилось с гидрографическим судном Тихоокеанского флота «Маршал Геловани».

Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов приказал ежесуточно анализировать данные по кругосветной экспедиции во взаимодействии с Центром Русского Географического Общества при Главном командовании ВМФ России.

В ходе экспедиции, которая продлится до июня месяца 2020 года, наряду с ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах в ней принимают участие гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Маршрут экспедиции был спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС «Адмирал Владимирский» и ОИС «Янтарь» прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом.

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