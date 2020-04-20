20.04.2020 (21:31)

На тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» прошла тренировка по борьбе за живучесть

Сегодня на борту тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», проходящем ремонт и модернизацию на судоремонтном заводе в Мурманске, состоялась тренировка по борьбе за живучесть корабля по варианту борьбы с пожаром.

На крейсере, стоящем у заводского причала, была сыграна аварийная тревога и отработана эвакуация личного состава и рабочих завода. Личный состав аварийных партий отработал первичные действия по организации борьбы с пожаром, проведению разведки условного очага пожара, вооружению рубежей обороны и условному применению штатных средств пожаротушения.

В ходе тренировки было отработано оперативное взаимодействие с пожарными расчётами ГУ МЧС по Мурманской области.

По завершении тренировки на корабле были продолжены плановые ремонтные работы.

Подобные тренировки по борьбе за живучесть на кораблях Северного флота проводятся регулярно для поддержания высокого уровня готовности личного состава к возникновению нештатных ситуаций.

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