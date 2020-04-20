20.04.2020 (21:25)
Военнослужащие Ульяновского соединения ВДВ готовятся к контрольным занятиям по боевой подготовке
В подразделениях Ульяновского соединения ВДВ продолжаются контрольные занятия по итогам зимнего периода обучения. В ходе занятий будут даны индивидуальные оценки каждому военнослужащему в подразделении.
Личный состав продемонстрирует своё мастерство и навыки на полигоне «Поливна». Десантникам предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и гранатометов, а также вооружения боевых машин.
Кроме того в подразделениях будут проверены состояние, порядок эксплуатации и хранения вооружения и военной техники.
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