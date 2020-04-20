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20.04.2020 (21:25)

Военнослужащие Ульяновского соединения ВДВ готовятся к контрольным занятиям по боевой подготовке

В подразделениях Ульяновского соединения ВДВ продолжаются контрольные занятия по итогам зимнего периода обучения. В ходе занятий будут даны индивидуальные оценки каждому военнослужащему в подразделении.

Личный состав продемонстрирует своё мастерство и навыки на полигоне «Поливна». Десантникам предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и гранатометов, а также вооружения боевых машин.

Кроме того в подразделениях будут проверены состояние, порядок эксплуатации и хранения вооружения и военной техники.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Метки:
Воздушно-десантные войска , Воздушно-десантная подготовка
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