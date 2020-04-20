20.04.2020 (20:54)

Свыше 100 единиц военной техники общевойсковой армии ЗВО поставили на временное хранение для проведения военного парада Победы в Воронеже

Более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники общевойсковой армии Западного военного округа поставили на временное хранение для проведения военного парада Победы в городе воинской славы Воронеже.

Перевод техники на временное хранение был проведен в кратчайшие сроки. Готовность военной техники к проведению военного парада составила 95%: были завершены работы по правке, покраске, замене ламп, гусеничная техника была оборудована асфальтоходными башмаками. Перед проведением главной репетиции парада на военную технику будут нанесены символы Победы – Георгиевские ленты.

Колесная техника в составе механизированной парадной колонны передана на хранение в парк боевых машин бригады управления общевойсковой армии ЗВО.

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