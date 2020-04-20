20.04.2020 (20:46)

Почти на 1 тыс. человек увеличено число строителей многофункциональных медцентров ЗВО

Число строителей, задействованных в возведении пяти многофункциональных медицинских центров в Санкт-Петербурге, Смоленске, Подольске, Калининграде и Одинцове, увеличено почти на 1 тыс. человек.

Группировка строителей и техники увеличены в Пушкине (Санкт-Петербург), где работает 600 чел., Подольске – 1073 чел., Смоленске – 957 чел. и др. Всего на возведении медцентов ЗВО задействовано 3689 чел. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. Работы выполняются специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

Штат новых центров будет укомплектовываться из числа военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер преимущественно из состава окружных лечебных учреждений на территории которых строятся многофункциональные центры. Также будут набираться и гражданские специалисты, изъявившие желание работать в центрах. Часть медицинских специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

В госпиталях уже сформирован запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств защиты и современной медицинской аппаратуры.

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