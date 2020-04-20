20.04.2020 (20:19)

Военнослужащие ЦВО, задействованные в репетициях Парадов Победы, отправлены в места постоянной дислокации

В Центральном военном округе (ЦВО) завершены репетиции пеших и механизированных колонн Парадов Победы. Военнослужащие, которые были задействованы в репетициях в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, отправлены в места постоянной дислокации. Об этом журналистам сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Личный состав парадных расчетов и механизированных колонн направлен в пункты постоянной дислокации. Привлекаемые к параду вооружение, военная и специальная техника находится под охраной на местах размещения - тренировочных площадках. Предметы исторической и парадной формы одежды сданы на хранения на склады Центра материально-технического обеспечения округа", - сказал Лапин.

Командующий войсками уточнил, что торжественные построения для поздравления с праздником Победы пройдут 9 мая в каждом органе военного управления, соединения и части. "Во взаимодействии с органами местного самоуправления и исполнительной власти проведем возложение венков к памятникам и могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества. Для каждого ветерана создадим атмосферу праздника, проведем индивидуальные поздравления в максимально торжественной обстановке с соблюдением профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - добавил Лапин.

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