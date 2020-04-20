20.04.2020 (20:16)

Военнослужащие ЦВО проведут для ветеранов онлайн мини-парады ко Дню Победы

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) ко Дню Победы проведут для ветеранов Великой Отечественной войны мини-парады в формате онлайн. Первое мероприятие в таком формате прошло в Екатеринбурге, опыт было решено распространить, об этом журналистам сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Важно уделить внимание всем ветеранам в канун великого для страны праздника – юбилея Победы. Поэтому мы решили не отменять акцию "Парад для каждого ветерана" во всех крупных гарнизонах ЦВО - от Поволжья до Сибири, а перенести их в формат онлайн. Таким образом, получится поздравить ветеранов и соблюдать все противоэпидемиологические меры", - сказал командующий.

Командующий ЦВО пояснил, что под окнами домов ветеранов установят большие передвижные телеэкраны, на которых будут транслировать в прямом эфире торжественное прохождение парадных подразделений и персональный плац-концерт. "Поэтому парад придет к этим великим людям, нашим предкам-победителям, которые действительно ковали победу, это наш безусловно святой долг", - добавил Лапин.

Ранее сообщалось, что 17 апреля военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели мини-парад в режиме онлайн для фронтовика-артиллериста Михаила Чечулина во дворе его дома в Екатеринбурге.

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