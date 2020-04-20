20.04.2020 (20:13)

Могила ветерана Великой Отечественной войны найдена в Таджикистане

Могила ветерана Великой Отечественной войны Бориса Шмелева, проживавшего в Таджикистане, найдена в Согдийской области.

В Согдийской области Таджикистана поисковики добровольческой группы "Память-201" нашли могилу Героя Советского Союза Бориса Елисеевича Шмелева 1914 года рождения. Поисковая группа нашла могилу ветерана Великой Отечественной войны на городском кладбище в городе Бустон (бывший Чкаловск), где Шмелев проживал с 1975 года. Отмечается, что ранее его имя не числилось ни в одном из официальных списков Героев Советского Союза Таджикистана.

Старший сержант Борис Шмелев служил старшим механиком-водителем тяжелого танка 46-го отдельного гвардейского танкового полка 23-й армии. 10 июня 1944 года он отличился при прорыве обороны финнов на Карельском перешейке. Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 марта 1945 года Борису Шмелеву было присвоено звание Героя Советского Союза. По данным Совета ветеранов войны и труда Таджикистана, из республики на фронт ушли около 300 тысяч человек, более 92 тысяч не вернулись.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице