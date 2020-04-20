20.04.2020 (19:50)

Командующий дальней авиацией проверил уровень боевой подготовки дальневосточного соединения

В Амурской области в соединении дальней авиации прошло командно-штабное учение под руководством командующего дальней авиации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

В ходе учения экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отработали вывод авиационной техники из-под удара условного противника, перебазирование из пунктов дислокации на оперативные аэродромы, а также новые и эффективные приемы боевого применения авиационных средств поражения по целям, обозначающим различные объекты противника.

Полеты проводились днем и ночью. В них было задействовано более 20 единиц авиационной техники.

Также задачи по предназначению отработали подразделения обеспечения, включая восстановление аэродромного покрытия после условного нанесения удара противником, обслуживание и подготовку авиационной техники к повторному вылету и другие.

«По итогам учения руководящий, летный, инженерно-технический состав и обеспечивающий персонал показали свою выучку, выполнили все поставленные задачи, успешно завершив комплекс мероприятий боевой подготовки, спланированный на зимний период обучения», — подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице