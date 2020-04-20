20.04.2020 (19:44)

Ивановские десантники совместно с ВТА ВКС России отработали десантирование грузов

Сегодня подразделения Ивановского соединения ВДВ совместно с военно-транспортной авиацией провели тактико-специальное занятия по десантированию грузов из самолёта ИЛ-76.

Накануне десантирования на аэродроме Северный города Иваново с офицерами службы воздушно-десантной подготовки соединения провели практическое занятие по загрузке платформ с грузами в самолеты военно-транспортной авиации. Десантирование на площадку приземления «Будихино» в Костромской области прошло в штатном режиме. Всего за зимний период обучения военнослужащие соединения отработали более 15 задач по десантированию грузов в различных условиях.

Командование соединения поставило высокую оценку личному составу участвующему в подготовке техники и грузов к десантированию с самолётов ВТА.

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