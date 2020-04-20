20.04.2020 (19:39)

Подразделения РХБ защиты ЮВО выполнили специальную обработку производственных объектов Таганрогского авиазавода имени Г.М. Бериева

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) выполнили специальную обработку производственных объектов Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева.

Военнослужащие провели дезинфекцию заводских цехов, фасадов зданий и прилегающих к ним дорожных покрытий общей площадью около 150 тыс. кв. м.

В мероприятиях дезинфекции было задействовано 16 военнослужащих подразделений РХБ защиты ЮВО и четыре единицы специальной техники, в том числе авторазливочная станция АРС-14КМ, комплект дегазации и дезактивации ДКВ-1У.

Всего за неделю на территории Ростовской области силами подразделений РХБ защиты ЮВО проведена специальная обработка на территориях более 10 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Справочно:

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБ защиты общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов. Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14, поливочные и пожарные машины АПКМ.

Согласование районов и объектов выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО организовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

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