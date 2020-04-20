20.04.2020 (19:31)

В Оренбурге начали чистовую отделку нового многофункционального военного медицинского центра

В Оренбурге военные строители приступили к чистовой отделке первого этажа нового двухэтажного госпиталя Минобороны России.

Строители за рекордно короткие сроки полностью подготовили каркас, установили все сэндвич-панели. Сейчас идет устройство внутренних перегородок на втором этаже. Готовность кровли составляет около 40 процентов. Нанесение огнезащитного слоя выполнено на 86 проц., а устройство наружных инженерных сетей завершено на 85 проц. Установлены 55 окон из 159.

Ранее сообщалось, что на стройке было увеличено количество строителей с 454 до 682 человек. Набранный темп работ позволяет выполнить поставленную задачу точно в срок.

Многофункциональный медицинский центр будет иметь 60 койко-мест. Общая площадь составит более 6 тыс. квадратных метров.

Специализированную медицинскую помощь в новом многофункциональном центре смогут получить военнослужащие и военные пенсионеры, а при необходимости и гражданские лица.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице