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20.04.2020 (19:28)

На российской военной базе в Киргизии прошло учение по противодействию терроризму

На территории объединенной российской военной базы Кант в Киргизии прошло учение по противодействию терроризму.

В ходе розыгрыша тактического эпизода подразделения антитеррора отразили нападение условных боевиков на контрольно-пропускной пункт воинской части, а также провели оцепление периметра и инженерную разведку подъездных путей.

Также в ходе учения отрабатывалась слаженность действий в составе функциональных групп, организация связи и оказание первой медицинской помощи.

Справочно:

Объединенная российская авиационная база Кант, дислоцированная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Антитеррор
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