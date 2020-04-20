20.04.2020 (19:26)

Землетрясение на территории Таджикистана не повлияло на боеготовность российских военных объектов, дислоцированных в регионе

Подземные толчки, произошедшие на территории района Сангвор в Таджикистане, не повлияли на боеготовность российских военных объектов, дислоцированных в регионе. Дежурные силы и средства несут службу в штатном режиме.

Землетрясение магнитудой четыре балла произошлл днем 20 апреля в районе Сангвор в 130 километрах от Душанбе.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года. Также на территории республики дислоцирован оптико-электронный комплекс контроля космического пространства «Окно» в городе Нурек.

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