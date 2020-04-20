20.04.2020 (19:00)

В Подмосковье на базе полевого госпиталя прошло первое учение с медиками танковой армии ЗВО

В Подмосковье на базе отдельного медицинского батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) с медицинским персоналом полевого госпиталя прошло тактико-специальное учение по приёму «больных» в условиях профилактических мероприятий по недопущению распространения инфекционных заболеваний.

Военные медики отработали задачи по оперативному осмотру условно больных военнослужащих, оказанию неотложной помощи, строгой классификации тяжести заболеваний. Поступающих военнослужащих разделяли на потоки в зависимости от тяжести заболевания, большинство тяжелобольных пациентов сразу направлялись в реанимационное отделение, где медики проводили операции с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких и дефибрилляторов.

Медицинский персонал организовал лечебный процесс, снабжение медикаментами, а также контроль за соблюдением санитарного режима при работе с пациентами.

Развёрнутый в Московской области мобильный госпиталь на 100 койко-мест включает в себя приемно-диагностическое и инфекционное отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии, а также специальные диагностические лаборатории. Он полностью рассчитан на работу в автономных условиях. Все отделения разворачиваются в пневмомодулях.

Для работы в госпитале было отобрано около 130 высококвалифицированных медиков из Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий.

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