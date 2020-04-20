20.04.2020 (18:53)
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО впервые апробировали новые автоматы Калашникова АК-12 на учениях в Нижегородской области
Впервые военнослужащие Ельнинской мотострелковой дивизии гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа испытали новые автоматы Калашникова АК-12 в Нижегородской области.
Проверку в условиях современного общевойскового боя прошли мотострелковые подразделения в ходе полкового тактического учения на базе учебного центра боевой подготовки Западного военного округа на полигоне Мулино.
Военнослужащие отметили ощутимые конструктивные изменения, которые отобразились в меньшей отдаче, удобстве тактического передвижения на поле боя за счет регулируемого приклада и тактического ремня, возможности вести малошумную стрельбу при помощи съемного высокоэффективного дульного тормоза-компенсатора, на защите ствола от внешних нагрузок, достигнутого «взвешенным» цевьём с возможностью установки навесного оборудования, устанавливаемые на планку Пикатинни.
«В ходе проведения полковых тактических учений высокую оценку поражения целей, имитирующих живую силу противника, получили подразделения, вооруженные новыми автоматами АК-12», - отметили в составе комиссии штаба Западного военного округа.
Во время общевойскового боя военнослужащие поражали цели на расстоянии до от 150 до 400 метров.