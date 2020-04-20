20.04.2020 (18:48)

Морские пехотинцы Балтийского флота в рамках учения приступили к погрузке техники на десантные корабли

В Военной гавани Балтийска подразделения морской пехоты Балтийского флота в рамках планового тактического учения приступили к погрузке военной техники на десантные корабли и катера для выхода в море и проведения морской десантной операции.

Погрузка происходит на большие десантные корабли «Королёв» и «Калининград», малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также на десантные катера на воздушной каверне типа «Дюгонь».

После завершения погрузочных мероприятий корабли и катера с подразделениями и военной техникой морской пехоты на борту совершат переход морем в район проведения высадки морского десанта. Прикрытие сил десанта на переходе морем будет осуществлять отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов, малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей, а также морская авиации флота.

После совершения перехода военнослужащие морской пехоты флота примут участие в активной фазе учения — высадке морского десанта на необорудованное побережье с боевой стрельбой. Морским пехотинцам при огневой поддержке корабельной ударной группы, а также штурмовой и истребительной авиации Балтийского флота предстоит высадиться с моря на необорудованное побережье. Также в ходе учения военнослужащие отработают действия по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований с практическим десантированием парашютным способом.

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