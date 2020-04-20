20.04.2020 (18:44)
В армейском корпусе БФ прошли занятия по недопущению распространения вирусных инфекций
В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области, прошли дополнительные занятия с военнослужащими по военно-медицинской подготовке на тему профилактики острых респираторных инфекционных заболеваний.
Медицинские работники флотского объединения акцентировали внимание военнослужащих на соблюдение правил личной и общественной гигиены, личной профилактики. По завершению занятий военнослужащие сдали зачёты и получили памятки.
Военнослужащим армейского корпуса напомнили, что знание и обязательное выполнение правил личной гигиены и профилактики является основополагающим принципом защиты от любого инфекционного заболевания.
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