20.04.2020 (18:24)

Руководство итальянской Ломбардии попросило задействовать российских военных специалистов в дезинфекции медучреждений в провинции Брешиа

Руководство итальянской области Ломбардия попросило задействовать российских военных специалистов, оказывающих Италии помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в проведении дезинфекции лечебных учреждений в провинции Брешиа.

Об этом на встрече с заместителем начальника войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майором Сергеем Кикотем, которая состоялась сегодня в городе Бергамо, заявил вице-губернатор области Ломбардия Алан Рици.

Алан Рици от имени правительства и жителей Ломбардии выразил благодарность российским военнослужащим за оказанную помощь: «Я хочу поблагодарить весь российский народ и отметить, что данный жест, без сомнения, является демонстрацией прекрасных дипломатических отношений между Ломбардией и Россией, приведших к сотрудничеству, которое мы сейчас наблюдаем».

Вице-губернатор подчеркнул, что более 100 российских военнослужащих, среди которых медицинские работники и военнослужащие РХБ защиты, внесли свой вклад в оказание помощи Ломбардии, а также подарили ценнейший опыт итальянским врачам и медсёстрам.

Также Алан Рици отметил, что российские военнослужащие блестяще выполнили задачи по дезинфекции и санитарной обработке лечебных учреждений в Бергамо, и сейчас их опыт и технические возможности очень необходимы для оказания помощи в провинции Брешиа.

«Наиболее поражёнными инфекцией регионами являются Бергамо и Брешиа. В Бергамо уже состоялись важнейшие работы, и на базе этого опыта мы хотим попросить произвести такие работы в Брешии, так как данный регион в этом очень нуждается, — сказал на совещании Алан Рици. Я также хочу добавить, что именно западные регионы Ломбардии в первую очередь нуждаются в такой помощи, так как они больше всего пострадали от пандемии. И мы бесконечно признательны российским специалистам за то, что они приехали на нашу территорию и оказали такую огромную помощь».

Заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Сергей Кикоть довёл до руководства Ломбардии, что российские военнослужащие во взаимодействии с итальянскими коллегами уже провели обеззараживание 73 крупных объектов в более чем 60 городах провинции Бергамо.

«Работы будут продолжены пока в этом нуждаются регионы области Ломбардия», - подчеркнул генерал-майор Сергей Кикоть, возглавляющий группу российских специалистов в Италии.

На рабочей встрече в Бергамо также присутствовали генеральный консул посольства России Александр Нуризаде и министр по гражданской защите области Ломбардия Пьетро Форони.

Справочно:

22 марта 2020 года группа российских военных специалистов прибыла в Италию, где оказывает помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в итальянской Ломбардии. Более 100 военнослужащих, в составе которых опытные вирусологи, эпидемиологи, терапевты, анестезиологи, специалисты войск РХБ защиты и военные переводчики, ежедневно выполняют задачи по дезинфекции лечебных учреждений, осуществляют лечение больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо. Российскими военнослужащими проведена дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 65 населенных пунктах Ломбардии. Российские врачи совместно с итальянскими коллегами оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией в отделениях интенсивной терапии и терапевтическом отделении госпиталя.

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