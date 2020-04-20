20.04.2020 (16:30)

Ансамбль имени А.В.Александрова записал музыкальное послание сербскому народу

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова Министерства обороны Российской Федерации под руководством начальника ансамбля – художественного руководителя – заслуженного артиста России, народного артиста Республики Северная Осетия – Алания полковника Геннадия Саченюка записал музыкальное послание сербскому народу.

Ранее хор Ансамбля выступил на торжественной церемонии присвоения парку в центре города Белграда имени «ПАРК АЛЕКСАНДРОВ» в честь Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова.

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