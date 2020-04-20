20.04.2020 (17:55)

Малые противолодочные корабли Северного флота проведут учение по поиску подводной лодки в Баренцевом море

Малые противолодочные корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе корабельной поисково-ударной группы проведут учение по поиску подводных лодок во взаимодействии с противолодочной авиацией. Учение состоится в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Помимо противолодочных кораблей в нём будут задействованы экипажи самолётов Ил-38 и Ка-27 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Моряки-противолодочники во взаимодействии с лётчиками отработают обнаружение, слежение и уничтожение условного подводного противника с применением противолодочного оружия.

На различных этапах учения противодействие корабельной поисково-ударной группе будет оказывать экипаж атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота.

На прошлой неделе экипажи малых противолодочных кораблей «Юнга», «Брест» и «Снежногорск» отработали в Баренцевом море плановые задачи курса боевой подготовки по поиску подводной лодки штатными гидроакустическими комплексами.

Малые противолодочные корабли проекта «Альбатрос» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для охраны водного района, поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской зоне.

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