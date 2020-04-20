20.04.2020 (17:45)

Подводная лодка «Санкт-Петербург» прибыла в Кронштадт

Дизель-электрическая подводная лодка Северного флота «Санкт-Петербург», завершила межфлотский переход и прибыла в Ленинградскую военно-морскую базу. В Кронштадте ей предстоит пройти плановое техническое обслуживание и модернизацию.

Подводная лодка вышла из основного пункта базирования на Кольском полуострове – Полярного в начале апреля. Плавание в Баренцевом и Норвежском морях проходило в сложных штормовых условиях при сильном ветре и волнении до 6 балов. В начале прошлой недели подводники вошли в Северное море, успешно прошли балтийские проливы и со среды совершали переход уже по Балтийскому морю.

Весь маршрут ДЭПЛ «Санкт-Петербург» прошла в надводном положении с экономичной скоростью хода.

Дизель-электрическая подводная лодка «Санкт-Петербург» - головной корабль проекта 677 – находится на Северном флоте в опытной эксплуатации и входит в состав соединения подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил. Главная база – город воинской славы Полярный. Подводная лодка предназначена для скрытных действий в средней и ближней морских зонах, в том числе для слежения за иностранными подводными лодками. Она оснащена современным торпедным, минным и ракетным оружием.

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