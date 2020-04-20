20.04.2020 (17:38)

В Санкт-Петербурге Ансамблем песни и пляски ЗВО создан гимн о врачах, борющихся с распространением вирусных инфекций

В Санкт-Петербурге коллектив Ансамбля песни и пляски Западного военного округа (ЗВО) написал гимн, воспевающий работу врачей, борющихся с распространением вирусных инфекций.

В условиях самоизоляции творческий коллектив ансамбля совместно с певцом и композитором Игорем Демариным записали клип на песню «Белые халаты» (музыка И. Демарина, слова С. Каргашина) и посвятили его медицинским работникам, борющимся с вирусными инфекциями, военным строителям, возводящим многофункциональные медицинские центры, и военнослужащим подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

В клипе демонстрируется работа врачей, военных строителей и военнослужащих, проводящих мероприятия специальной обработки.

Ранее Ансамбль песни и пляски ЗВО исполнил песню под названием «Незараженный», посвященную борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге.

Справочно:

Ансамбль песни и пляски ЗВО, созданный в 1929 году, является одним из старейших творческих коллективов Российской армии. В становлении ансамбля принимали участие композиторы М. Блантер, В. Соловьев-Седой, Г. Свиридов.

В годы Великой Отечественной войны коллектив ансамбля дал свыше 2 тыс. концертов для защитников блокадного Ленинграда, из них более 1000 — на передовой. Артисты ансамбля прошли горячие точки Афганистана и Северного Кавказа, Сирийской Арабской Республики, выступали перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.

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