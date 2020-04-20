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20.04.2020 (17:20)

Расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами ЦВО во время учений провели мониторинг лесных пожаров в Сибири

Расчёты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10» и «Элерон» 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) провели поиск и обнаружение лесных пожаров во время учений в Кемеровской области и Алтайском крае.

В связи с началом пожароопасного сезона в Хакасии, Красноярском крае и на Алтае подразделения беспилотной авиации выявляли очаги, действуя в диапазоне высот от 300 до 1000 метров и в радиусе до 100 км от наземной станции управления. Для более качественного ведения воздушной разведки по обнаружению очагов возгорания с воздуха применялись тепловизионные камеры, которые позволяют выявлять очаги пожаров в труднодоступной лесистой местности. Лесопожарная обстановка транслировалась операторами расчетов в режиме онлайн на командный пункт.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что подразделения железнодорожной бригады завершили работы по созданию минерализованных противопожарных полос на территории Хакасии.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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