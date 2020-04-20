20.04.2020 (16:12)

Военнослужащие и техника, участвовавшие в тренировках военного парада на Красной площади, убываю в пункты постоянной дислокации

В соответствии с решением о переносе сроков проведения военного парада 9 мая на Красной площади в Москве организовано убытие воинских команд в пункты постоянной дислокации автомобильным, железнодорожным транспортом и самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России.

Все транспортные средства, а также железнодорожные вагоны, задействованные в перевозке личного состава в пункты постоянной дислокации, в обязательном порядке подвергнут многоуровневой обработке специальными дезинфекционными средствами для недопущения возникновения и распространения вирусных инфекций. Весь личный состав обеспечен индивидуальными средствами защиты.

По прибытии в места постоянной дислокации все военнослужащие, принимавшие участие в тренировках военного парада, будут помещены на двухнедельный карантин.

Задействованная в тренировках парада военная техника после проведения технического обслуживания оставлена на хранение в общевойсковом соединении Западного военного округа.

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