20.04.2020 (16:03)

В Калининграде сапёры Балтийского флота обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны

В Калининграде специалисты группы разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В минувшие выходные военные инженеры обезвредили 82-мм миномётную мину на Спортивной улице в Калининграде и 122-мм артиллерийский снаряд на территории садового некоммерческого товарищества «Полёт», расположенного в областном центре. Кроме того, в поселке Кругловка Гвардейского городского округа флотскими саперами был обезврежен один крупнокалиберный 130-мм артиллерийский снаряд. Все найденные боеприпасы вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 1000 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

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