20.04.2020 (16:00)
На Балтийском флоте начался рейдовый сбор с участием кораблей Ленинградской военно-морской базы
Сегодня на Балтийском флоте начался рейдовый сбор с участием кораблей Ленинградской военно-морской базы.
Согласно плану мероприятия боевой подготовки, более 10 экипажей кораблей и катеров объединения выполнят различные элементы курсовых задач, примут участие в тренировках по борьбе за живучесть и по противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде.
Плановый рейдовый сбор проводится с целью слаживания экипажей кораблей, совершенствования морской выучки, тактической подготовки, а также отработки в походных условиях повседневной организации, корабельного расписания, алгоритмов работы штабов как органов управления силами в море.
Рейдовый сбор с экипажами кораблей Ленинградской военно-морской базы продлится несколько дней.
Метки: