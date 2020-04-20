20.04.2020 (16:00)

На Балтийском флоте начался рейдовый сбор с участием кораблей Ленинградской военно-морской базы

Сегодня на Балтийском флоте начался рейдовый сбор с участием кораблей Ленинградской военно-морской базы.

Согласно плану мероприятия боевой подготовки, более 10 экипажей кораблей и катеров объединения выполнят различные элементы курсовых задач, примут участие в тренировках по борьбе за живучесть и по противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде.

Плановый рейдовый сбор проводится с целью слаживания экипажей кораблей, совершенствования морской выучки, тактической подготовки, а также отработки в походных условиях повседневной организации, корабельного расписания, алгоритмов работы штабов как органов управления силами в море.

Рейдовый сбор с экипажами кораблей Ленинградской военно-морской базы продлится несколько дней.

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