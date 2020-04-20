20.04.2020 (15:49)

Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию на заводе АО «Электроавтоматика» в Ставрополе

Сводный отряд радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провёл специальную обработку зданий и дорог на территории завода АО «Электроавтоматика» в Ставрополе.

Ранее личный состав отряда совершил марш более 200 км на штатной автомобильной технике из пункта постоянной дислокации. Для дезинфекции применялись комплекты специальной обработки ДК-4 на базе бронетранспортера БТР-80 (РХМ-4) и авторазливочные станции АРС-14КМ. Для специальной обработки было израсходовано до 10 т дезинфицирующего раствора.

В ближайшее время специалисты ЮВО также проведут специальную обработку более 10 заводов, предприятий и социальных объектов в Ставропольском крае.

Всего для выполнения задач по дезинфекции на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов ЮВО привлечены около 1,2 тыс. военнослужащих, планируется задействовать около 300 единиц техники и табельных комплектов. Обработано будет более 5 тыс. зданий и сооружений.

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