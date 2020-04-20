20.04.2020 (15:46)

Военнослужащие ЗВО провели спецобработку жилья и передали продуктовые наборы подмосковным фронтовикам на самоизоляции

В Московской области военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку подъездов домов, где проживают находящиеся на самоизоляции ветераны Великой Отечественной войны.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание лестничных площадок, перил, дверей, а также передали фронтовикам прошедшие дезинфекцию продуктовые наборы, комплекты медицинских масок и антисептиков. Акция проходит с соблюдением необходимых противоэпидемических мероприятий.

Военнослужащие совместно с представителями движения «Волонтеры Победы» навестили 96-летнего Николая Васильевича Куркина, 95-летнего Сергея Григорьевича Паршевикова, 98-летнею Ангелину Матвеевну Соколову и других ветеранов.

Ежедневно военнослужащие танковой армии ЗВО совместно с волонтерскими организациями совершают по несколько выездов. Среди тех, к кому они едут — не только ветераны Великой Отечественной войны, но и люди, которым по медицинским показаниям необходимо ограничить посещение общественных мест при пандемии. Любой выезд для военнослужащих начинается с инструктажа и измерения температуры. Обязательное условие — маски, перчатки и обработка рук дезинфицирующим средством.

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