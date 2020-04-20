20.04.2020 (15:43)

Саперы ЗВО отвезли найденный в Санкт-Петербурге боеприпас на полигон для уничтожения

В Санкт-Петербурге у жилого дома в Химическом переулке был обнаружен боеприпас времен войны в состоянии сильной коррозии.

Прибывшие на вызов специалисты инженерно-саперного подразделения общевойсковой армии Западного военного округа осмотрели опасную находку и установили, что это неразорвавшийся 82-мм снаряд немецкого происхождения.

Саперы провели тщательную инженерную разведку всей прилегающей местности, но других боеприпасов, к счастью, обнаружено не было.

Взрывоопасную находку саперы Западного военного округа в специальном транспорте отвезли на полигон для дальнейшего уничтожения.

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