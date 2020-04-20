20.04.2020 (15:32)

Строительство медицинского центра в Улан-Удэ идет ударными темпами

На территории военного госпиталя, в городе Улан-Удэ, продолжаются работы по возведению многофункционального лечебного центра инфекционного типа на 60 мест.

Возведение инфекционного центра началось в марте текущего года и проходит в сжатые сроки. Строительство ведется в три смены, при этом значительная часть работ и подвоз материалов проходят в ночные часы.

В данный момент осуществляется монтаж основания 2 этажа, облицовочных сэндвич панелей, кладка межблочных и межкомнатных стен. Помимо этого, проводятся работы по прокладке систем водо и теплоснабжения, канализации, а также электросетей. Задействовано порядка 7 крановых установок различной грузоподъемности.

Для осуществления текущего контроля хода строительства, проверки качества выполняемых работ, а также поступающих материалов на стройке задействованы специалисты технического надзора военно-строительного комплекса.

Всего на строительстве медицинского центра военного госпиталя работает три бригады строителей и около 20 единиц строительной техники.

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