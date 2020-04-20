20.04.2020 (13:22)

Подразделения РХБ защиты ЮВО продезинфицировали российскую военную базу в Южной Осетии

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии провели специальную обработку жилой, парковой и приказарменной зоны соединения с применением дезинфицирующего раствора.

Военнослужащие ЮВО продезинфицировали более 150 зданий в военных городках в Цхинвале, Джаве, а также сторожевые заставы, общежития, многоквартирные дома, спорткомплекс, штаб, казармы подразделений, клуб, детские сады, учебные классы, строения автомобильного парка и парка боевых машин.

Нанесение специального дезинфицирующего раствора внутри помещений производилось при помощи носимого санитарного опрыскивателя, а для обработки дорог и стен были применены авторазливочные станции АРС-14КМ и дезинфицирующий раствор ДТС-ГК.

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