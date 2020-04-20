20.04.2020 (13:18)

Свыше 50 литров крови сдали военнослужащие ЮВО для жителей Кубани

В рамках национального Дня донора военнослужащие одного из соединений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани, добровольно сдали кровь для медицинских учреждений Краснодарского края.

Около 100 офицеров, сержантов и солдат соединения откликнулись на обращение станции переливания крови г. Краснодара. После проверки в лаборатории кровь будет передана в медицинские учреждения края.

Донорские акции в ЮВО являются доброй традицией: военнослужащие принимают в них участие регулярно, несколько раз в год.

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