20.04.2020 (13:16)

На полигоне Прудбой ЮВО стартовал окружной этап конкурса «Полевая кухня»

На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020) стартовал окружной этап конкурса по полевой выучке «Полевая кухня».

В конкурсе принимают участие более 100 военнослужащих ЮВО, в том числе начальники продовольственных служб воинских частей, военные повара, прошедшие обучение в специализированных образовательных учреждениях Минобороны России. Представлены команды общевойсковых объединений, Черноморского флота, Каспийской флотилии, армии ВВС и ПВО, железнодорожных войск, соединений материально технического обеспечения ЮВО.

Специалисты кулинарного дела продемонстрируют профессиональное мастерство при приготовлении утвержденного меню, жюри конкурса будет оценивать не только технику приготовления, но и вкусовые и эстетические качества блюд.

В рамках состязаний конкурсанты в полевых условиях приготовят борщ, отварное мясо и рисовую кашу, начальники продовольственной службы – рассольник «Ленинградский» и гречку с мясом, на автомобильных кухнях – гороховый суп и второе. Военные пекари выпекут хлеб на прицепном хлебопекарном блоке ПХБ-04 и хлебопекарной печи ХП-04.

Кроме приготовления пищи специалисты продовольственной службы ЮВО выполнят упражнения контрольных стрельб из автомата АК-74 и пистолета ПМ.

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