20.04.2020 (13:12)

Военнослужащие РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию объектов 412-го военного госпиталя в Северной Осетии

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию объектов 412-го военного госпиталя МО РФ в Северной Осетии.

Военнослужащие дезинфицировали здания и внутренние помещения объектов военного госпиталя, применяя полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. Также раствором обработали палаты, столовые, дороги общего пользования, транспортные средства.

Всего к работам было привлечено 30 военнослужащих ЮВО и задействовано 10 единиц специальной техники – АРС-14КМ.

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