20.04.2020 (13:09)

В Карачаево-Черкесии лошадей уникального вьючно-транспортного взвода ЮВО готовят к лету

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии приступили к подготовке лошадей уникального вьючно-транспортного взвода к летнему периоду.

В соединении содержится более 80 лошадей монгольской и карачаевской пород. Всем животным будет проведена плановая вакцинация, а также смена подков. Также предстоит осмотр снаряжения, помещения конюшен переоборудуют на летний режим помещения, в рацион питания лошадей добавят свежую траву.

Перед началом нового периода обучения с вьючно-транспортным взводом также будут проведены пятидневные тактико-специальные занятия в горно-лесистой местности с преодолением горных и водных преград, специальные выездки на полигоне.

В зимнем периоде обучения вьючные лошади перевезли более 200 т грузов на участках, где ограничено или невозможно применение других видов транспорта, преодолев свыше 2,7 тыс. км.

Всего по программе боевой подготовки в летнем периоде обучения для вьючно-транспортного взвода предусмотрено порядка 200 учебных часов.

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