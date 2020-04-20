20.04.2020 (13:06)

Сведения и фото порядка 3 тысячах фронтовиков собрал Астраханский пункт сбора данных в рамках проекта «Дорога Памяти»

В Астраханском гарнизоне Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа продолжает свою работу пункт сбора информации в рамках проекта «Дорога Памяти».

Количество желающих поделиться историей своей семьи растёт с каждым днём. В условиях борьбы с коронавирусом, поступающие данные на фронтовиков и тружеников тыла обрабатываются дистанционно, через интернет.

В текущем месяце сотрудниками Дома офицеров в базу данных занесены сведения и фото порядка 3 тысяч участников Великой Отечественной войны, а за последнюю неделю собрали данные более 300 человек.

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