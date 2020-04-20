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20.04.2020 (13:02)

Экипаж пожарного катера «ПЖК-86» Каспийской флотилии отличился на учении по спасательной подготовке

В Дагестане в пункте базирования надводных кораблей Каспийской флотилии прошло учение по спасательной подготовке с экипажами катеров службы поисковых и аварийно-спасательных работ, где военнослужащие оказали помощь условно терпящим бедствие кораблям.

По замыслу учения, ракетный катер «Ступинец» в ходе ведения боя с кораблями условного противника получил повреждения, в результате которых произошло возгорание. Экипажу не удалось потушить пожар собственными силами и на помощь прибыл экипаж пожарного катера «ПЖК-86».

В район очага возгорания на верхней палубе была произведена подача воды из лафетных стволов, затем на борт была высажена аварийно-спасательная группа. С помощью специального пожарного оборудования военнослужащие сбили огонь и залили места пожара пеной, перекрыв норматив выполнения задачи в 1,5 раза. Они также провели профилактический осмотр во всех помещениях корабля и ликвидировали оставшиеся очаги возгорания.

В свою очередь, медицинские специалисты на учении оказали необходимую помощь условно пострадавшим и провели эвакуацию членов экипажа в пункт базирования.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия
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