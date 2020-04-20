20.04.2020 (12:48)
Беспилотная авиация Восточного военного округа осуществляет мониторинг пожароопасных районов
В Восточном военном округе (ВВО) в связи с устоявшейся высокой температурой воздуха активно применяется беспилотная авиация для мониторинга пожароопасной обстановки вблизи военных объектов.
Расчёты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» проводят мониторинговые полёты в районах Хабаровского, Приморского, и Забайкальского краев и республике Бурятия. Все беспилотные летательные аппараты оборудованы тепловизорами и видеокамерами, что позволяет обнаружить даже мелкие очаги пожаров и своевременно принять меры по их ликвидации. Данные мониторинга передаются в региональный центр управления обороной Восточного военного округа.
Полёты беспилотников проводится на высоте до 2 тысяч метров в радиусе 120 километров и не менее 10 часов в день. С начала выполнения мероприятий мониторинга пожароопасной обстановки, выполнен облёт более 10 тысяч гектаров территорий.