20.04.2020 (12:43)
Вертолёты Ка-52 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа подавили средства ПВО условного противника
В Хабаровском крае проведено лётное тактическое учение с вертолётной эскадрильей армейской авиации Восточного военного округа (ВВО).
Экипажи ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» совершили одиночные и групповые полёты, при этом проведя в воздухе разведку, обнаружение, классификацию и уничтожение замаскированных наземных средств противовоздушной обороны (ПВО) условного противника.
Кроме того, летчики армейской авиации усовершенствовали методику прохождения зоны средств ПВО с нанесением воздушных ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным целям, имитирующим огневые точки и малогабаритные, противоракетные установки условного противника.
Совершая полёты, как в дневное, так и в ночное время, вертолётчики выполнили элементы сложного пилотажа, совместив их с приёмами ведения воздушного боя на малых высотах.