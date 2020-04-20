20.04.2020 (12:43)

Вертолёты Ка-52 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа подавили средства ПВО условного противника

В Хабаровском крае проведено лётное тактическое учение с вертолётной эскадрильей армейской авиации Восточного военного округа (ВВО).

Экипажи ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» совершили одиночные и групповые полёты, при этом проведя в воздухе разведку, обнаружение, классификацию и уничтожение замаскированных наземных средств противовоздушной обороны (ПВО) условного противника.

Кроме того, летчики армейской авиации усовершенствовали методику прохождения зоны средств ПВО с нанесением воздушных ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным целям, имитирующим огневые точки и малогабаритные, противоракетные установки условного противника.

Совершая полёты, как в дневное, так и в ночное время, вертолётчики выполнили элементы сложного пилотажа, совместив их с приёмами ведения воздушного боя на малых высотах.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице