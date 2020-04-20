20.04.2020 (12:31)

Специалисты РХБЗ России и Италии провели дезинфекцию в домах для престарелых

Военные специалисты РХБЗ России и Италии провели дезинфекцию в трёх домах для пожилых людей городов Пьярио, Альбино и Бонате-Сотто.

Российских военнослужащих, прибывших для проведения дезинфекции дома для людей с ограниченными возможностями, встретил мэр города Бонатте-Сотто в провинции Бергамо Карле Превитали. Он поблагодарил россиян за помощь в борьбе с коронавирусом, отметил важность их миссии. «В такие трудные моменты важно, что люди, не взирая на то, какой у тебя цвет кожи, каких ты взглядов или конфессий, объединяются для борьбы с чрезвычайной ситуацией. Спасибо вам за то, что вы приехали к нам и оказываете столь важную помощь», - в частности, сказал Карле Превитали.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 63 населенных пунктах Ломбардии – это более 70 зданий и сооружений, свыше 600 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 90 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

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