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20.04.2020 (11:53)

Танкисты ВВО в ходе контрольной проверки в движении уничтожили бронетехнику условного противника

На полигоне Бурдуны экипажи танков Т-72Б соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, в ходе контрольной проверки за зимний период обучения уничтожили группу танков условного противника.

Военнослужащие выполнили стрельбы в условиях сложной тактической обстановки с применением всего комплекса вооружения боевых машин.

Танкисты отработали такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника, на дистанциях от 500 до 1,2 тыс. метров.

После уничтожения всех целей и выхода на заданный рубеж экипажи танков с применением штатной термодымовой аппаратуры установили дымовую завесу для прикрытия отхода.

В ходе выполнения боевых стрельб танкисты оттачивали слаженность действий при ведении боя в составе подразделений, тренировались в вождении боевых машин по пересеченной местности, обнаружении и уничтожении целей в условиях динамично меняющейся обстановки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Танковые войска , Танки
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