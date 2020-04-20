20.04.2020 (11:00)

Понтонную переправу через горную реку Джида для жителей поселков в Бурятии установят военные инженеры ВВО

Для оказания помощи местному населению Джидинского района (Республика Бурятия) военные инженеры мотострелкового соединения Восточного военного округа установят понтонную переправу через горную реку Джида в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино.

Уже третий год подряд военные инженеры приходят на помощь местным жителям, организовывая понтонную переправу, которая является единственной, поскольку существовавший ранее ветхий деревянный мост давно рухнул в русло реки.

Сейчас военнослужащие готовят технику и понтонные звенья к совершению марша протяженностью 150 километров.

Инженерам предстоит проверить исправность всех механизмов понтонно-мостового парка, натяжные тросы, лебедки, транспортировочные крепления береговых и речных звеньев, с помощью специального воздушного компрессора проверить целостность понтонов.

На место установки моста планируется доставить 18 понтонных звеньев на специальных военных машинах повышенной проходимости КрАЗ-255Б.

Длина переправы составит более 100 метров, для ее наращивания в случае подъема уровня воды во время весеннего паводка будет создан запас понтонных звеньев.

При эксплуатации инженерно-технического сооружения военнослужащие будут осуществлять ежедневный контроль его состояния, в частности, будут производиться визуальные осмотры и замеры уровня воды в реке, так как скорость течения горной реки в районе переправы составляет около 1,2 километра в час.

Переправа будет функционировать до осени текущего года.

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