20.04.2020 (07:40)

Подразделения РХБЗ ЧФ провели дезинфекцию всех предприятий оборонно-промышленного комплекса в Крыму

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота (ЧФ) провели полную специальную обработку предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на территории Крымского полуострова.

Все 100 процентов предприятий, находящихся в зоне ответственности Черноморского флота, были продезинфицированы силами подразделений РХБЗ флота. Всего военнослужащие обработали более 10 объектов ОПК, общей площадью более 250 гектар, включая 390 зданий на территории этих предприятий.

Ежедневно специалисты РХБЗ ЧФ проводили дезинфекцию около 30 гектар, обрабатывая 1-2 объекта за сутки.

Также, военные химики обработали и продолжают ежедневно обрабатывать специальным раствором порядка 40 улиц в нескольких районах города Севастополя в соответствии с согласованным с администрацией города ежедневным планом.

Всего в мероприятиях по дезинфекции задействовано более 200 военнослужащих и порядка 50 единиц специальной техники из состава подразделений РХБЗ армейского корпуса ЧФ, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем.

Военнослужащие при проведении специальной обработки вооружены переносными комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, с помощью которых они обрабатывают внутренние помещения предприятий ОПК универсальным дезраствором ДТС-ГК.

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