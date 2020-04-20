20.04.2020 (07:20)
Специалисты войск РХБ защиты Восточного военного округа провели дезинфекцию авиационного завода имени Ю.А. Гагарина
Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа провели дезинфекцию территории и цехов филиала ПАО «Компании «Сухой» «Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина».
Военнослужащие обработали свыше 40 тысяч квадратных метров производственных площадей авиазавода специальным раствором.
К дезинфекции привлекалось 20 человек личного состава, 6 единиц авторазливочных станций нового поколения АРС-14КМ и 6 автономных приборов комплекта ДКВ-1.
Решением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко, 17 апреля сводный отряд ликвидации чрезвычайных ситуаций войск радиационной, химической и биологической защиты ВВО был переброшен из города Лесозаводск, Приморского края в город Комсомольск-на-Амуре.
Сегодня военнослужащие продолжают дезинфекцию Амурского судостроительного завода.