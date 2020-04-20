20.04.2020 (07:20)

Специалисты войск РХБ защиты Восточного военного округа провели дезинфекцию авиационного завода имени Ю.А. Гагарина

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа провели дезинфекцию территории и цехов филиала ПАО «Компании «Сухой» «Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина».

Военнослужащие обработали свыше 40 тысяч квадратных метров производственных площадей авиазавода специальным раствором.

К дезинфекции привлекалось 20 человек личного состава, 6 единиц авторазливочных станций нового поколения АРС-14КМ и 6 автономных приборов комплекта ДКВ-1.

Решением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко, 17 апреля сводный отряд ликвидации чрезвычайных ситуаций войск радиационной, химической и биологической защиты ВВО был переброшен из города Лесозаводск, Приморского края в город Комсомольск-на-Амуре.

Сегодня военнослужащие продолжают дезинфекцию Амурского судостроительного завода.

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