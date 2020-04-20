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20.04.2020 (05:05)

Летчики морской авиации ТОФ в ходе учения обеспечили действия отряда кораблей Войск и сил на Северо-востоке России

Экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 и противолодочных самолётов Ил-38 из состава смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России обеспечили действия отряда кораблей Тихоокеанского флота, выполняющего задачи боевой подготовки в районе Камчатского полуострова. 

Экипажи истребителей МиГ-31 отработали элементы ускоренной подготовки и взлета, а также пилотирование на малых и средних высотах для обеспечения прикрытия отряда кораблей от средств воздушного нападения условного противника.

Противолодочники на самолётах Ил-38 в районе учения совместно с тактической группой противолодочных кораблей осуществили поиск подводных лодок с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения. 

Вылетам самолетом предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полетов.

Всего к решению задач привлекалось 5 летательных аппаратов морской авиации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Морская авиация
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