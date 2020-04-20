20.04.2020 (01:00)
В Авиационном соединении дальней авиации прошла комплексная проверка действий дежурных подразделений
В Амурской области в соединении дальней авиации в рамках контрольных занятий за зимний период обучения проведена комплексная проверка безопасности авиационного полка.
В ходе мероприятия были проверены действия подразделений роты охраны, пожарной команды, медицинской части, а также дежурных расчетов и сил обеспечения полетов авиации при выполнении задач по предназначению, а также действия личного состава при выполнении различных вводных.
Всего в мероприятии было задействовано более 100 человек личного состава и более 10 единиц специальной техники.
Проверка проведена под руководством начальника штаба авиационного соединения гвардии полковники Юрия Косарева.
Подобные мероприятия проводятся регулярно в частях и подразделениях соединения дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.