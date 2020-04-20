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20.04.2020 (01:00)

В Авиационном соединении дальней авиации прошла комплексная проверка действий дежурных подразделений

В Амурской области в соединении дальней авиации в рамках контрольных занятий за зимний период обучения проведена комплексная проверка безопасности авиационного полка.

В ходе мероприятия были проверены действия подразделений роты охраны, пожарной команды, медицинской части, а также дежурных расчетов и сил обеспечения полетов авиации при выполнении задач по предназначению, а также действия личного состава при выполнении различных вводных.

Всего в мероприятии было задействовано более 100 человек личного состава и более 10 единиц специальной техники.

Проверка проведена под руководством начальника штаба авиационного соединения гвардии полковники Юрия Косарева.

Подобные мероприятия проводятся регулярно в частях и подразделениях соединения дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВКС
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