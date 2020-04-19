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19.04.2020 (20:00)

Военнослужащие Восточного военного округа встретили Светлую православную Пасху

Военнослужащие воинских частей и соединений Восточного военного округа  встретили Светлую православную Пасху.

Помощники командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими провели ритуал освещения куличей и пасхальных яиц, приготовленных для военнослужащих и членов их семей.

Праздничные угощения выдавались в столовых подразделений, а для военнослужащих, стоящих на боевом дежурстве и в караулах, пасхальные яйца и куличи доставляли к местам несения службы.

В преддверии празднования Светлой Пасхи пекари сторонних организаций, обслуживающих воинские части ВВО испекли более 100 тыс. пасхальных куличей. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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