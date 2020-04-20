20.04.2020 (06:00)

В целях сохранения здоровья российских специалистов в Италии осуществляется полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий

В целях сохранения здоровья российских специалистов, оказывающих помощь итальянским коллегам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции осуществляется полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. В него входит, в том числе, непрерывный контроль за состоянием здоровья личного состава.

При выполнении задач по лечению больных и дезинфекции учреждении личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты соответствующей уровню выполняемых мероприятий и контакта с заболевшими.

После выполнения задач и смены с дежурства личный состав проходит санитарную обработку и гигиенические мероприятия снижающие риск заражения. Осуществляется контроль температуры военнослужащих и регулярные медицинские осмотры.

Для лабораторного контроля в состав группировки включён и развернут в месте временной дислокации на базе обслуживания армейской авиации Сухопутных войск Минобороны Италии (Orio al Serio) диагностический многофункциональный мобильный модульный комплекс.

В лаборатории комплекса регулярно проводится исследование клинических проб военнослужащих на предмет возможного заражения коронавирусной инфекцией.

Комплекс мобильный, размещён на автомобильных шасси и может выявлять практически все типы возбудителей. В Италии комплекс задействован исключительно для контроля и выявления возможного заражения коронавирусной инфекцией российских военнослужащих.

Лаборатория позволяет осуществлять исследования с использованием методов иммуноферментного анализа, ПЦР анализа и генотипирования. Комплекс позволяет в условиях отсутствия стационарной лабораторной базы в максимально короткие сроки проводить работы по диагностике большинства возбудителей опасных инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции.

При проведении работ обеспечивается должная степень безопасности в соответствии с международными правилами. Специалисты комплекса в круглосуточном режиме обеспечивают контроль за здоровьем российских военнослужащих и недопущению распространения коронавирусной инфекции.

С 22 марта 2020 года группа российских военных специалистов прибыла в Италию и оказывает помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в итальянской Ломбардии. Более 100 военнослужащих в составе которых опытные вирусологи, эпидемиологи, терапевты, анастезиологи, специалисты войск РХБ защиты и военные переводчики ежедневно выполняют задачи по дезинфекции лечебных учреждений, осуществляют лечение больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо.

Российскими военнослужащими проведена дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 60 населенных пунктах Ломбардии. Российские врачи совместно с итальянскими коллегами оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией в отделениях интенсивной терапии и терапевтическом отделении госпиталя. Уже принято на лечение 54 больных коронавирусной инфекцией, из них 39 продолжают проходить лечение, 15 человек выздоровели и выписаны из госпиталя.

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