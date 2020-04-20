20.04.2020 (05:00)

Для российских военнослужащих, оказывающих помощь по борьбе с коронавирусной инфекцией в республике Сербия, был организован праздничный обед



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Для российских военнослужащих, оказывающих помощь по борьбе с коронавирусной инфекцией в республике Сербия, был организован праздничный обед

В честь празднования важнейшего христианского праздника Пасхи для российских военнослужащих, оказывающих помощь по борьбе с коронавирусной инфекцией в Республике Сербия, был организован праздничный обед.

Местные повара, чтобы удивить русских гостей, приготовили блюда национальной кухни: суп из телятины «Чорба», томленое мясо ягненка с картофелем, и, конечно, традиционные в России крашеные яйца. Наши военнослужащие с большой благодарностью отнеслись к радушию и вниманию сербских друзей к русским традициям.

Поздравить россиян прибыл ответственный за координацию между вооруженными силами Сербии и российским сводным отрядом полковник Звонко Марич.

«Сегодня самый большой православный праздник Пасха. Вооруженные силы Сербии и российский контингент вместе отмечают этот праздник, к сожалению, в сложных условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Сербский народ очень дружелюбный и гостеприимный.

И в соответствии с нашими традициями для российских друзей мы организовали праздничный обед. Сегодня я хочу сказать главное, что русские и сербы вместе справятся с этим заболеванием, которое угрожает всем» - отметил полковник Марич.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 67 объектах в 10 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце), в т.ч. обработано: около 130 зданий и сооружений, общей площадью более 670 тыс. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 44, общей площадью около 365 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 439 пациентов, инфицированных Covid-19.

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